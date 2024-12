Fonseca non lascia e... raddoppia: Jimenez, Camarda e Vos fanno fuori i senatori

Non fa un passo indietro perché il carattere, si è capito, è quello che è. Deciso, a guardarlo dal lato migliore, o testardo per chi preferisce osservarne in difetti. In ogni caso Paulo Fonseca, che pareva essere stato scelto dalla dirigenza rossonera per la sua annunciata indole morbida, non sembra uno troppo portato al compromesso. Nella sua gestione di sconti non ce ne sono per nessuno: corri e ti impegni, quindi giochi, sei svogliato e svagato e, di conseguenza, vai in panchina. Che tu sia Leao o Theo Hernandez, Morata o chissà chi altro. Non stupisce, quindi, che anche a Verona, personalissima sala delle torture milaniste, il tecnico portoghese non solo sia pronto a puntare ancora sui giovani, ma addirittura pensi a spedirne in campo un altro. Il che significa: Jimenez quasi intoccabile a sinistra - anche perché la prova contro il Genoa è stata ottima -, buone possibilità di vedere Camarda in attacco dal primo minuto e, in mezzo al campo, debutto nell'aria per Silvano Vos, già 13 presenze in campionato e tre in Europa League con l'Ajax dei grandi e, soprattutto, una lunga lista di estimatori pronti a scommettere sul suo futuro.