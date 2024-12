Fonseca: "Con la Roma è speciale. Pulisic non ci sarà, Leao spero in Supercoppa"

Cosa ha chiesto a "Pai Natal"? Un centrocampista titolare? Come commenta la possibile uscita di Tomori?

"Stiamo pensando a tutte le situazioni. La società sta attento. I cambi che faremo, li faremo con la consapevolezza di quello che è meglio per la squadra. Ora però sono molto concentrato sulla prossima partita e sulla Supercoppa. Di Tomori non ne abbiamo parlato, per me è una novità. Tomori è ancora utile al Milan? Dopo Kalulu alla Juve aggiungere anche Tomori sarebbe un errore... Tomori è un grand professionista è importante per la squadra. Giocando o non giocando lavora allo stesso modo e per me è importante. Ha già giocato, è già stato in panchina ma non ha mai cambiato atteggiamento. E questi giocatori per me sono importantissimi nella squadra, non solo chi gioca tutte le partite. E Tomori per me è importante. Non posso dire a nessuno se giocherà domani o di più, ma per me è importantissimo. Può fare il terzino destro? Ci ho già pensato, ma mi sembra difficile con le nostre caratteristiche".