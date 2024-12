Fonseca, "antibiotico" Champions: l'Europa per guarire il suo Milan

In attesa di conoscere le condizioni di Christian Pulisic, centro di gravità di un Milan in profonda difficoltà, Paulo Fonseca si appresta ad affrontare una delle settimane più delicate della sua prima stagione in rossonero. I precedenti, con segnalazione urbi et orbi di passeggiata del tecnico portoghese sull'abisso dell'esonero, hanno per la verità portato benone: la vittoria scaccia-crisi nel derby settembrino e l'impresa di Madrid sono stati i punti più alti della sua gestione e insieme la speranza, poi smentita dai fatti, di aver trovato la quadra di una squadra che non quadra per niente e che oscilla settimanalmente tra rinascita e fallimento.