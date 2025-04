Verona, Tengstedt si candida per una maglia da titolare

Allenamento mattutino a Peschiera per il Verona in vista della trasferta di Torino. Contro i granata si dovrebbe vedere nuovamente titolare il danese Tengstedt, l'attaccante, infatti, è sceso in campo nell'ultima mezz'ora del match di lunedì sera al Bentegodi contro il Parma e si candida per una maglia da titolare. In tal caso dovrebbe partire dalla panchina il colombiano Mosquera. Da valutare le condizioni del centrocampista Niasse che ha saltato la sfida con i ducali per un contrattempo di natura muscolare. Dovesse farcela potrebbe partire dall'avvio con Serdar relegato ancora in panchina punto non sono disponibili per la gara contro la squadra allenata dall'ex Paolo Vanoli Faraoni e Suslov, per loro almeno un mese di convalescenza.