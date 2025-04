Atalanta e Lazio cercano continuità: Gasp punta su Retegui, Baroni conferma Zaccagni

La sfida del Gewiss Stadium sarà fondamentale per la squadra di Gasperini per ritrovare la via del gol. Nonostante le 63 reti messe a segno in campionato (seconda solo all’Inter), la Dea non segna in casa da tre partite consecutive: soltanto cinque volte nella sua storia in Serie A, l’Atalanta è rimasta a secco di gol in quattro match casalinghi di fila (l’ultima risale al periodo tra novembre e dicembre 2004). Nonostante i numeri non siano brillantissimi, secondo gli esperti SisalTipster c’è l’82% di probabilità che i ragazzi del Gasp tornino a segnare in casa. Dall’altro lato, inoltre, c’è la difesa della Lazio, che con 42 reti subite in campionato è la peggiore tra le big.