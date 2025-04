Serie B, Bkt a Catanzaro col progetto "fattore campo"

Il title sponsor della Serie B, BKT, ha lasciato il segno in una nuova città. È stata la volta di Catanzaro, con una giornata di festa per i quartieri Gagliano e Materdomini, dove il Title Sponsor della Serie BKT ha inaugurato il quinto progetto vincitore dell'iniziativa di Responsabilità Sociale d'Impresa Fattore Campo, che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco e aggregazione nelle città protagoniste della Serie BKT. Nel corso di ogni stagione calcistica, i tifosi hanno la possibilità di giocare un campionato parallelo a quello giocato dalla propria squadra del cuore attraverso il sito bktpremia.it. Più si gioca, più sono i punti accumulati per la classifica speciale che a fine anno decreta le città e le tifoserie vincitrici, oltre ad assicurare numerosi premi, tra cui maglie ufficiali e palloni. La straordinaria passione della tifoseria del Catanzaro, ben nota anche oltre i confini regionali, ha garantito alla città questa vittoria importante extracampo.