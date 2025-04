Atalanta, Scamacca: "Peccato per lo scudetto, del mio rientro se ne parla a luglio"

"Peccato per lo scudetto, la sconfitta con l'Inter si è sentita". Così Gianluca Scamacca, attaccante infortunato dell'Atalanta, sulla corsa per il titolo sfumata definitivamente a Firenze domenica scorsa: "Finora è stata comunque una stagione molto importante, è normale perdere qualche punto - ha proseguito a margine della preview del docufilm 'Atalanta. Una vita da Dea' -. Comunque ce la giocheremo fino alla fine e tireremo le somme a fine campionato". Sulla concorrenza di Kean per un posto in attacco in Nazionale, poche parole: "Adesso è il suo momento ed è giusto che Mouse se lo goda, lo co osco dalle giovanili. Per me l'importante è tornare a stare bene. Come sto adesso? Diciamo che sono in vacanza... No, non è vero. Mi sto riprendendo, ma ormai se ne parla a luglio", chiude Scamacca. Per lui una sola presenza in stagione a gennaio contro il Torino, da reduce dal crociato sinistro, per poi fermarsi per una lesione muscolo tendinea al retto femorale destro.