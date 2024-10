Fonseca alza la voce e il Milan riparte con i rincalzi e un po' di fortuna

Aveva promesso (in modo piuttosto colorito) che non avrebbe guardato in faccia a nessuno e così è stato. Fonseca ha fatto scelte rischiose che alla fine hanno pagato e gli hanno allungato la vita (intesa come panchina). E proprio da chi di solito scalda la panchina sono arrivate le migliori risposte, segnale inequivocabile di come il gruppo sia con il tecnico e spinga tutto nella stessa direzione. Se non fosse stata per l'ora abbondante in inferiorità numerica, probabilmente saremmo qui a parlare di una goleada o come minimo di una vittoria senza patemi. Perché nella prima mezzora, in 11 contro 11, proprio non c'è stato match. Pulisic, spostato al centro dietro Morata, ha confermato di attraversare un periodo di grande forma, ieri sera ottimamente coadiuvato dai compagni di reparto, Okafor e Chukwueze. Lo svizzero per i 45' che ha giocato è stato una costante spina nel fianco dell'Udinese e il migliore dei suoi, il nigeriano ha avuto il grande merito di segnare il gol decisivo ma non solo, perché con l'uomo in meno si è messo a disposizione dei compagni e Touré è dovuto ricorrere più volte alle cattive maniere per fermarlo.