Flamini cuore rossonero: "Vince il Milan, Giroud decisivo"

LE PAROLE

L'ex centrocampista milanista: "Il calcio italiano è al top"

© Getty Images Al cuore non si comanda e per Mathieu Flamini è naturale tifare Milan. L'ex centrocampista rossonero, intervistato da Salvatore Riggio per il Corriere della Sera, ha detto la sua sull'Euroderby di Champions League: "Vedere Milan e Inter in semifinale di Champions mi rende molto orgoglioso. Questa è una dimostrazione che la serie A si trova al top in Europa".

Flamini segue da vicino la Serie A: "Io vedo un Milan con un grande spirito di squadra, che attacca e difende bene. Ha un collettivo molto unito, con giocatori di qualità e un gruppo che è cresciuto insieme e ha più esperienza rispetto allo scorso anno. Dopo la partita contro la Lazio, la squadra ha ritrovato fiducia e l’Euroderby di Champions arriva nel momento giusto".

In rosa il Milan ha un suo amico e connazionale: "Chi può decidere questa sfida? Direi Giroud. Con Olivier ho giocato all’Arsenal ed è anche un amico e nelle grandi occasioni è in grado di fare la differenza. Oltre a lui ci sono Rafael Leao, se dovesse recuperare, e Theo Hernandez. Invece, nell’Inter Lautaro Martinez e Barella sono in grande forma. Il Milan dovrà fare attenzione". Chi passa? "Voto Milan, ma dovrà gestire molto bene la pressione delle due partite".