Dopo le parole, ecco i fatti: Fonseca rivoluziona il Milan. Fuori Leao e Abraham, si ferma Gabbia

L'unico confermatissimo è Pulisic, decisamente riposato dopo essere tornato in anticipo della nazionale. L'americano sarà alle spalle di Morata, con Okafor e Chukwueze schierati sulle corsie laterali. In difesa riecco a sorpresa Thiaw al fianco di Tomori, con Gabbia fermato da un fastidio muscolare. A destra spazio a Emerson, mentre Terracciano dovrà invece alzare il livello per non far rimpiangere troppo Theo Hernandez. A centrocampo, e non potrebbe essere altrimenti, confermatissimi Reijnders e Fofana. Nel complesso scelte forti che mettono di fatto Fonseca davanti a un bivio: in caso di successo il portoghese uscirà rafforzato dal confronto con i friulani. Davanti a una sconfitta invece, tornerebbero a circolare di nuovo certe voci.