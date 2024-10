Milan, Fonseca: "Se c'è un problema non me ne frega un cazzo del nome del calciatore"

Paulo Fonseca mostra i muscoli alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Udinese. "La mia leadership non la ostento, non sono un attore. Quello che io dico lo dico all'interno dello spogliatoio, faccia a faccia - ha detto il tecnico del Milan in conferenza stampa -. Se abbiamo un problema non me ne frega un cazzo del nome del calciatore, mi confronto direttamente con la squadra o con i giocatori che hanno sbagliato". Sui fatti dei rigori di Firenze: "Per me nessun calciatore è più importante della squadra. Bisogna prendersi le proprie responsabilità quando si sbaglia. E se qualcuno sbaglia in questo spirito di squadra per me è difficile. Vediamo domani come sarà".