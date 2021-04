Donnarumma nella bufera social per i sorrisi con Reina

C'è un'immagine che i tifosi del Milan non hanno digerito dopo la pesante sconfitta contro la Lazio: quella di Gigio Donnarumma sorridente che a centrocampo scambia la maglia con l'amico ed ex compagno di squadra Reina. Un gesto che sui social, dopo il 3-0, è stato condannato duramente dai supporter rossoneri. Il giovane portiere è già nel mirino delle critiche per il ritardo per la firma sul rinnovo e le voci che lo danno vicino alla Juventus.