Donnarumma ko: lesione al bicipite femorale della coscia destra

27/05/2019

Il Milan ha diffuso un primo bollettino medico sulle condizioni di Gigio Donnarumma , uscito dal terreno di gioco per infortunio durante la gara con la Spal. "Il portiere Gianluigi Donnarumma si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno rilevato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra ", si legge nel comunicato. Ancora da definire i tempi di recupero per l'estremo difensore, che quasi certamente salterà i prossimi due impegni della Nazionale .

Gli azzurri di Mancini saranno in campo l'8 giugno (Grecia-Italia) e l'11 giugno (Italia-Bosnia) per le qualificazioni a Euro 2020 e per ora, a meno di un clamoroso recupero lampo, sembra difficile che Gigio possa farcela a tornare disponibile in 12 giorni. Con anche Perin fuori per tre mesi dopo l'operazione alla spalla, dunque, il ct dovrà preparare un "piano B" per la porta, con Sirigu destinato a un posto da titolare. Al posto di Donnarumma verrà invece convocato Gollini.