De Ketelaere, parla l'agente: "Deve dare di più, ma il Milan ci crede al 100%"

MILAN

"Maldini era un grande sostenitore di Charles, ma il suo sostituto è il capo scout che l'ha aiutato nel suo trasferimento"

© Getty Images Charles De Ketelaere lancia un messaggio forte e chiaro al Milan e ai suoi tifosi. Attraverso le parole del suo agente, il belga ribadisce infatti la sua posizione all'interno del progetto rossonero anche dopo la rivoluzione ai piani alti del club. "Il Milan crede ancora in lui al 100% - ha dichiarato Tom De Mul ai giornali belgi -. Paolo Maldini era un grande sostenitore di Charles, ma il suo sostituto Moncada è il capo scout che l'ha aiutato a perfezionare il suo trasferimento al Milan".

Vedi anche Milan Il Milan osserva De Ketelaere: un grande Europeo Under 21 per provare a venderlo

"Charles si guarda allo specchio. Sa che tutti lo stanno giudicando molto perché è stato il più grande trasferimento del Milan, ma si rende anche conto che può dare ancora più di così - ha continuato l'agente del trequartista reduce da una stagione complicata in rossonero e attualmente impegnato all'Europeo Under 21 -. E sa, come tutti noi, che ha tutte le qualità per avere successo".

Qualità che CDK dovrà dimostrare dopo un ambientamento molto difficile e prestazioni decisamente al di sotto delle aspettative dei tifosi e della proprietà. "Charles non è il primo talento che ha bisogno di un periodo di adattamento in un top club europeo - ha spiegato l'agente del belga senza nascondersi, ma rivolgendo lo sguardo già al ritiro rossonero in vista della prossima stagione -. Presto potrà sperimentare la preparazione estiva per la prima volta".

"Speriamo che Charles poi abbia una buona seconda stagione", ha concluso Tom De Mul lasciando intuire una discreta certezza sulla permanenza del suo assistito a Milanello nonostante le continue voci su un interesse del Milan per Guler per sostituire CDK.