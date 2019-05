Da Tare a Mislintat, è il ds la priorità del Milan

29/05/2019

Dettate le linee programmatiche e in attesa di conoscere la decisione di Paolo Maldini, cui è stato offerto come noto il ruolo lasciato vacante da Leonardo di direttore dell'area tecnica, Ivan Gazidis ha come primo obiettivo la ricerca di un direttore sportivo che possa mettere in pratica le sue idee di rinnovamento del Milan. Una scelta che per forza di cose non è secondaria, dato che, pur sempre passando per il benestare della proprietà Elliott, sarà proprio il ds a dover costruire la nuova squadra.



Il nome dell'uomo che dovrà affiancare Maldini al momento è top secret e non è affatto da escludere che alla fine Gazidis possa puntare su un profilo straniero - ad esempio si parla in queste ore di Sven Mislintat, attualmente allo Stoccarda ma con un passato nell'Arsenal -, ma restando almeno all'Italia il profilo che più si avvicinerebbe all'idea di calcio dell'amministratore delegato è quella di Igli Tare, cui peraltro si legherebbe un altro nome, quello di Simone Inzaghi per la panchina.