Milan, tegola Chukwueze: operato all'anca sinistra, stop di tre mesi

04 Nov 2026 - 12:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

AC Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra. L'intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo. Si pensa che i tempi di recupero possano essere introno ai 3 mesi. 

Milan e Adidas di nuovo insieme: tutte le maglie

1 di 23
© Foto da web | Ac Milan 1990/91
© Foto da web | Ac Milan 1990/91
© Foto da web | Ac Milan 1990/91

© Foto da web | Ac Milan 1990/91

© Foto da web | Ac Milan 1990/91

Ultimi video

01:01
Napoli, ultima spiaggia per Allegri?

Napoli, ultima spiaggia per Allegri?

01:30
CR7, CR7 junior e la Nazionale

CR7, CR7 junior e la Nazionale

01:44
Tutto il calcio con Jesus De Miguel

Tutto il calcio con Jesus De Miguel

01:52
L'Italia dopo il Milan

L'Italia dopo il Milan

01:53
Juve, come stai?

Juve, come stai?

01:32
Como, le scelte di Fabregas

Como, le scelte di Fabregas

01:59
Champions: oggi Porto-Napoli

Champions: oggi Porto-Napoli

00:37
DICH CHIVU POST FEYENOORD PER SITO 4/11 DICH

Chivu: "Partita seria ma non dobbiamo dimostrare nulla"

00:59
DICH GASPERINI POST MANCHESTER PER SITO 4/11 DICH

Gasperini: "Dobbiamo migliorare, ma questi rigorini…"

01:59
DICH CRISTANTE POST MANUTD-ROMA PER SITO 3/11 DICH

Cristante deluso: "Dobbiamo rivedere qualcosa"

03:17
DICH ZIELINSKI POST FEYENOORD-INTER PER SITO 3/11 DICH

Zielinski: "Felice e orgoglioso. E' servito guardarci in faccia..."

01:14
MCH TENSIONE ARRIVO TIFOSI ROMA ALL'OLD TRAFFORD 3/11 MCH

Roma, tensione tra i tifosi e la polizia fuori Old Trafford

02:09
DICH FABREGAS VIGILIA LENS-COMO PER SITO 3/11 DICH

Fabregas: "Con Lens per vincere sfidando un'atmosfera incredibile"

01:29
Cristiano Ronaldo e suo figlio: un sogno folle

Cristiano Ronaldo e suo figlio: un sogno folle

02:08
Juve, Carnevali carica: "Torniamo grandi"

Juve, Carnevali carica: "Torniamo grandi"

01:01
Napoli, ultima spiaggia per Allegri?

Napoli, ultima spiaggia per Allegri?

I più visti di Milan

DICH MIX POST DERBY 3 31/10 DICH

Moreira: "Serata speciale, spero di poter regalare altre emozioni ai tifosi"

 Lorenzo Torriani

Senza Maignan, tocca a Torriani: contro il Ferencvaros per blindare Milan e futuroi

MCH USCITA CARDINALE POST DERBY MCH

Gerry Cardinale esce da San Siro sorridente con il pollice alzato: "Notte incredibile, mi viene da piangere"

Milan, un tris da sogno e quando Ramos esploderà…

DICH AMORIM 1 CONFERENZA POST INTER 31/10 DICH

Amorim: "È solo una notte positiva, il Milan non cambia da un giorno all'altro""

Festa Milan: Pulisic, Rabiot e Moreira rilanciano Amorim. Primo ko in campionato per l'Inter

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:36
Da tifoso a membro del CDA: la nuova vita di Nadal nel Real Madrid
12:52
Figc: il 16 novembre la Panchina d'oro a Coverciano
12:46
Figc, Lotito presenta candidatura per consiglio federale
12:30
Milan, tegola Chukwueze: operato all'anca sinistra, stop di tre mesi
12:05
Milan: Pavlovic assente alla rifinitura