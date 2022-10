Champions League, Milan-Chelsea: rosso a Tomori e rigore per i Blues dopo 18'

La sfida di San Siro tra Milan e Chelsea si decide praticamente dopo soli 18', quando l'arbitro Siebert fischia un calcio di rigore per i Blues (poi trasformato da Jorginho) ed estrae il cartellino rosso all'indirizzo di Fikayo Tomori. Il difensore trattiene leggermente Mount per la spalla mentre è in corsa verso la porta di Tatarusanu e il fischietto tedesco la valuta come chiara occasione da gol. Il contatto c'è, ma all'apparenza è molto lieve, tanto che l'inglese riesce comunque a calciare, sebbene sbilanciato. Siebert resta inflessibile e allontana Tomori tra le proteste della panchina rossonera.