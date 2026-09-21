Cardinale promuove Amorim: "Tra i migliori 90' visti: un allenatore ha bisogno di tempo"

La netta vittoria contro il Lecce ha convinto anche il numero uno del Milan, Gerry Cardinale, che, in tribuna a San Siro, ha promosso a pieni voti Amorim, molto criticato dopo la sconfitta in Europa League contro il Benfica: "Sono stati tra i migliori 90 minuti di calcio che abbiamo visto - ha spiegato il proprietario rossonero -. Voglio congratularmi con Ruben e con i nostri giocatori per aver continuato a lottare in queste prime partite prima della pausa per le nazionali".



E ancora: "Non deve sfuggire a nessuno che un nuovo allenatore, con un nuovo stile di gioco e nuovi giocatori, avrà bisogno di tempo per trovare l’affiatamento giusto. E ringrazio i nostri tifosi per averci sostenuto in questa fase di transizione, mentre cerchiamo di sistemare le cose e riportare l’AC Milan alla sua tradizione vincente".