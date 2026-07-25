Lobotka: "Napoli, per me sei come una famiglia. Allegri? Porta una bella energia"

25 Lug 2026 - 16:17
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Lobotka (Napoli) - 26 milioni © Getty Images

Lobotka (Napoli) - 26 milioni © Getty Images

Stanislav Lobotka ha parlato del suo momento e della prossima stagione del Napoli dal ritiro azzurro di Dimaro: "La prima amichevole non è andata come avremmo voluto, ma ci stiamo allenando per migliorare la nostra condizione. Allegri? La cosa che mi ha colpito di più è la voglia di giocare con la palla. Si fa trovare sempre sorridente, porta una bella energia nel gruppo".

Sulla sua esperienza al Napoli: "Essere qui ormai è come far parte di una famiglia. Mi sembrano passati solo un paio d'anni dal mio arrivo, invece siamo al settimo... il tempo è volato".

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