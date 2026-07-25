Lobotka: "Napoli, per me sei come una famiglia. Allegri? Porta una bella energia"

Stanislav Lobotka ha parlato del suo momento e della prossima stagione del Napoli dal ritiro azzurro di Dimaro: "La prima amichevole non è andata come avremmo voluto, ma ci stiamo allenando per migliorare la nostra condizione. Allegri? La cosa che mi ha colpito di più è la voglia di giocare con la palla. Si fa trovare sempre sorridente, porta una bella energia nel gruppo".