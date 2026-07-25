Trapani, aggredito in centro città il presidente Valerio Antonini: ricoverato d'urgenza in ospedale

25 Lug 2026 - 16:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Il presidente del Trapani Valerio Antonini è stato vittima in centro città di una brutale aggressione fisica, che gli è costata il ricovero d'urgenza in ospedale dove è al momento monitorato e tenuto sotto osservazione.

Di seguito il comunicato diffuso dalla società siciliana:
"FC Trapani 1905 esprime la propria più ferma e assoluta condanna per il gravissimo episodio di violenza verificatosi nelle scorse ore ai danni del Presidente Valerio Antonini. Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato, perpetrato da un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese che si è reso responsabile di un atto inaccettabile e incompatibile con qualsiasi valore umano, civile e sportivo. Un gesto brutale che colpisce non solo la persona del Presidente, ma l'intera comunità granata". Così il Trapani calcio in una nota. "Il Presidente Antonini - prosegue la nota - è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti e cure mediche. Le sue condizioni sono monitorate con la massima attenzione. La società è sconvolta e indignata per quanto accaduto e confida nel lavoro delle forze dell'ordine, che hanno già avviato le indagini per individuare e assicurare alla giustizia il responsabile di questo atto gravissimo. FC Trapani 1905 non tollererà mai alcuna forma di violenza. Quanto accaduto rappresenta una linea invalicabile: chi pensa di poter intimidire, colpire o condizionare attraverso la violenza troverà sempre una risposta ferma, determinata e senza alcuna esitazione. Il calcio è la passione non possono e non devono essere macchiati da episodi criminali di questa portata".

Ultimi video

03:02
DICH FRANCESCO PALMIERI DS SASSUOLO PER SITO 25/7 DICH

Sassuolo, Palmieri: "Volpato? Aspettiamo la decisione degli organi competenti""

02:02

Di Lorenzo: "Con Allegri approccio molto positivo"

01:10
DICH DI LORENZO SU NOVITA' NAZIONALE DICH

Di Lorenzo: "Pirlo nuovo ct? Bisogna avere fiducia"

00:20
DICH DI LORENZO SU ACCOGLIENZA LUKAKU DICH

Di Lorenzo su Lukaku: "Lo aspettiamo a braccia aperte"

01:44
Gigio ha detto "sì"

Gigio ha detto "sì"

01:39
Il Sassuolo di Aquilani

Il nuovo Sassuolo di Aquilani

01:45
Juve, voglia di gol

Juve, voglia di gol

01:27
Il Milan dei tre pilastri

Il Milan dei tre pilastri

01:30
Lukaku e Napoli lontani

Lukaku e il Napoli sono lontani

01:36
Inter, ecco Marotta

Inter, ecco Marotta

03:03
I maestri del "maestro

I maestri del "maestro"

02:30
Italia-Pirlo, ci siamo

Italia-Pirlo, ci siamo

02:20
Sfilata di nuove maglie

La sfilata delle nuove maglie

00:32
MCH MAROTTA NEL RITIRO INTER PER LIVE 25/7 MCH

Nel ritiro dell'Inter c'è anche Marotta

00:25
MCH LEAO SI ALLENA CON IL CORINTHIANS 25/7 MCH

Leao, che sorpresa! Si allena con il Corinthians

03:02
DICH FRANCESCO PALMIERI DS SASSUOLO PER SITO 25/7 DICH

Sassuolo, Palmieri: "Volpato? Aspettiamo la decisione degli organi competenti""

I più visti di Calcio

Matrimonio Donnarumma, tanti i vip presenti tra cui Haaland LE FOTO

MCH ARRIVO MAROTTA IN RITIRO 24/7 MCH

"Serve questo giocatore!": il gesto di Marotta ai tifosi

DICH EKHATOR PER SITO 22/07 DICH

Ekhator: "Spalletti? Vi svelo un retroscena. La Juve è il mio orgoglio"

MCH AMICHEVOLE INTER-SV AASEN 22/7 MCH

I 16 gol dell'Inter in amichevole: Pio ne fa 5

DICH MALAGO MANCINI ANIENE 23/7 DICH

Malagò e Mancini in campo insieme: "A prescindere da tutto… una coppia che funziona"

MCH GILA ENTUSIASMO MILAN STORE MCH

Che entusiasmo al Milan Store per Gila

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:37
Milan, l'esordio di Gila dura solo 30': cambio obbligato in amichevole per un fastidio alla coscia
16:26
Milan, inizia male la stagione di Pavlovic: errore marchiano sul gol del Celtic
Lobotka (Napoli) - 26 milioni
16:17
Lobotka: "Napoli, per me sei come una famiglia. Allegri? Porta una bella energia"
16:07
Trapani, aggredito in centro città il presidente Valerio Antonini: ricoverato d'urgenza in ospedale
15:52
Fiorentina, Grosso lancia Oulai e Jimenez titolari con il QPR