Calhanoglu invita Ibra a restare: "E' la stella del Milan"

LE PAROLE

Hakan Calhanoglu ha parlato di Zlatan Ibrahimovic in un'intervista concessa a Bein Sports. "“Non è un nuovo giocatore per il Milan. E' una stella mondiale e un giocatore molto esperto. E' la nostra stella - ha detto il fantasista turco -. Ci ha aiutato sotto tutti gli aspetti; con la sua esperienza, ambizione, mentalità, aiutandoci fuori e dentro al campo. Tutti vedono Zlatan come uno dall’ego enorme, ma é una persona molto disponibile. E’ molto simpatico e dallo scherzo facile. E' molto divertente passare del tempo con lui.

Il nazionale turco ha anche rivelato la squadra dove gli piacerebbe giocare in futuro. "E' una passione che viene da mio padre, dalla mia famiglia, quella di essere un tifoso Galatasaray. Hagi? In un club come il Galatasaray, vivere l’orgoglio del numero 10 con quella gloriosa maglia è speciale. Spero che un giorno sarò come lui”.

A proposito di Galatasaray, il pensiero va a un allenatore transitato anche in Italia, proprio al Milan e alla Fiorentina: Fatih Terim, che ha dovuto combattere contro il coronavirus. "Siamo molto amici. Qui lo rispettano tutti molto. Posso dire che ha lasciato un segno. Quando dici “Fatih Terim”, dicono subito “L’Imperatore!”. Questo è un orgoglio sia per me che per la Turchia. Con Gattuso ne parlavamo molto. Tutti ne parlano e pensano bene di lui. Anche a Firenze lo adorano”.