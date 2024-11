Caso Luvumbo, le immagini del possibile fuorigioco non sarebbero state caricate

Il gol di Zortea che ha aperto Cagliari-Milan fa ancora discutere: nelle immagini si vede Maignan spostarsi per cercare di veder partire il tiro perché impallato visto che sulla traiettoria del pallone ci sono sia Theo Hernandez e Luvumbo. Se fosse il giocatore dei sardi a disturbare il portiere rossonero il gol sarebbe stato da annullare, un dubbio che la sala VAR non è riuscita a sciogliere del tutto poiché, scrive la Gazzetta dello Sport, "non è stata tirata la cosiddetta linea (del fuorigioco, ndr) e le immagini non sono state caricate e riproposte". Un mistero che dunque persisterà tra chi sostiene che la rete era da annullare e chi pensa che invece fosse Theo a impallare Maignan confermando la regolarità del gol.