Bufera in Svezia, sulle scommesse Ibrahimovic viola regole Fifa

Zlatan Ibrahimovic avrebbe infranto le regole della Fifa con la sua partecipazione alla società di scommesse Bethard, e rischia di incappare in sanzioni che vanno da una multa milionaria fino all'ipotesi estrema di una squalifica. Lo scrive il quotidiano svedese Aftonbladet. La federcalcio di Stoccolma, scrive Aftonbladet sulla sua edizione online, era a conoscenza del problema tre anni fa e la situazione sarebbe stato un ostacolo al rientro di Ibra in nazionale già per il Mondiale 2018, dove la Svezia si qualificò ai danni dell'Italia.

afp