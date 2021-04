Giudice Sportivo: Ibra, è il giorno della verità

Da zero a due, con la possibilità, abbastanza concreta, che si finisca per optare per una via di mezzo che tutto sommato eviterebbe nuove code polemiche. E' il giorno di Zlatan Ibrahimovic. O meglio, il giorno in cui il Giudice Sportivo deciderà se e per quanto squalificare lo svedese dopo il rosso di Parma. In linea di massima è difficile che vi siano sorprese: il turno di stop è praticamente garantito anche se tutto dipende dal referto dell'arbitro Maresca che, però, non dovrebbe fare sconti a Zlatan. Molto ruota attorno alla frase pronunciata da Ibra e percepita da Maresca. Quel famoso "mi sembra strano eh", che l'arbitro napoletano avrebbe confuso con un ben più grave "sei un bastardo". Se il referto dovesse limitarsi a questo probabile equivoco, ecco che il Giudice potrebbe decidere per un supplemento di indagine con la prova Tv, ed eventualmente scagionare lo svedese. Difficile, ma possibile.