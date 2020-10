Brahim Diaz già entusiasta del Milan: "Grande società con grandi progetti"

"In realtà avevo molte offerte ma il Milan è un club con una grande storia e un grande progetto. Una squadra che sta vincendo sempre dopo il lockdown. L'affetto con cui mi hanno accolto e l'interesse nei miei confronti mi ha fatto scegliere questa grande società". Con queste parole Brahim Diaz ha voluto mostrare tutto l'entusiasmo per il suo approdo al Milan nella prima intervista, rilasciata ad "AS", dopo l'addio al Real Madrid.