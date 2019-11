Berlusconi: "Tornare al Milan? No, porto il Monza in Serie A"

Silvio Berlusconi non riprenderà in mano le sorti del Milan: "Quello coi rossoneri è stato un grande amore, ma come diceva D'Annunzio, in certe circostanze mai tornare indietro". Una possibilità che l'ex presidente del Milan, ora patron del Monza, non prende in considerazione: "L'amore è avvelenato, non si riaccende una sigaretta - ha commentato Berlusconi -. Ora penso al Monza, che mi dà grandi soddisfazioni. Sogno di portarlo in Serie A".