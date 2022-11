Baresi: "Il Milan in Europa deve pensare sempre in grande"

MILAN

Il vicepresidente onorario del club rossonero non teme il Tottenham: "Conte ci conosce, ma siamo in condizione di fare due grandi gare"

Milan-Tottenham, il precedente del 2011 con lo scontro Gattuso-Jordan



















© Getty Images 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Il Milan in Europa deve pensare sempre in grande...". I rossoneri tornano agli ottavi di Champions League dopo tanti anni e Franco Baresi suona la carica in vista della doppia sfida con il Tottenham di Antonio Conte: "C’erano squadre più blasonate - ha ammesso il vicepresidente onorario del club ai microfoni di Mediaset - ma non va sottovaluto. Hanno un grande allenatore come Conte che conosciamo bene, ma noi siamo pronti e maturi e siamo in condizione di fare due grandi gare".

"Rispettiamo il Tottenham, Conte conosce il nostro calcio, sarà difficile come in ogni partita della Champions. Ma dobbiamo pensare in grande ed essere ambiziosi", ha ribadito Baresi: "L’esperienza dell’anno scorso ci ha aiutato moltissimo, possiamo essere all’altezza di questo turno. I giocatori sono cresciuti moltissimo, in ogni reparto. Stiamo facendo un calcio propositivo, coinvolgente, che piace”.

"Torneremo a giocare a febbraio, sarà importante vedere come staremo - ha aggiunto - ma c'è entusiasmo e la squadra fa un calcio che piace e che crea. I giocatori sono coinvolti, c'è entusiasmo e la squadra è matura per gli ottavi di Champions. San Siro sarà di grande aiuto".

L'ultimo precedente con gli Spurs risale all’ottavo del 2010/2011: “Ricordo quella partita. Sono passati tanti anni: altre situazioni, altro Milan e altro Tottenham. Sappiamo che sono una squadra fisica non facile da incontrare, ma noi dobbiamo essere in grado di affrontarli e pensare positivo".

Infine una battuta su De Ketelaere: "Abbiamo dei giovani che devono crescere e bisogna avere pazienza. Charles ha talento straordinario e potrà esprimersi al meglio"