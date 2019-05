Bakayoko fa saltare i nervi a Gattuso: Milan in ritiro punitivo per cinque giorni

01/05/2019

La goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Milan. Bakayoko questa mattina si è presentato in ritardo di oltre un'ora all'allenamento e Gattuso ha perso le staffe ordinando un ritiro punitivo, di ben cinque giorni, da domani alle 16 fino alla partita di lunedì contro il Bologna. L'allenatore rossonero è stato irremovibile sulla sua decisione: qualche giocatore ha cercato di fargli cambiare idea senza riuscirci. Per il centrocampista francese è in arrivo anche una multa.