Serie A, Simonelli: "La nuova linea degli arbitri mi piace, ma qualcosa va affinato"

"Come tutte le cose nuove hanno delle criticità e l'abbiamo visto con alcune decisioni. Il fatto di aver avuto cinque giornate senza 0-0 e aver aumentato di tantissimi minuti il gioco credo che sia un aspetto positivo dal punto di vista dello spettacolo. Adesso dobbiamo anche recuperare su alcuni punti dove si potrebbe far meglio. Come dico sempre io, sbagliano il gol gli attaccanti, fanno papere i portieri, qualche volta sbagliano anche gli arbitri. Però questa linea a me piace, ma va un po' affinata". È il giudizio del presidente di Lega Serie A, Ezio Simonelli, sul nuovo metro arbitrale adottato dalla gestione del nuovo designatore Can Daniele Orsato.
"Oggi è il solito scambio di pareri, di informazioni tra le squadre, gli allenatori e gli arbitri - aggiunge Simonelli, entrando all'incontro nella sede dell'IBC di Lissone (Monza) tra club e arbitri -. Abbiamo già fatto un incontro online, adesso lo facciamo fisico. Lo scopo è sempre quello che ci siamo detti, avere uniformità di giudizio e chiarezza sulle regole".