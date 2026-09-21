Serie A, Simonelli: "La nuova linea degli arbitri mi piace, ma qualcosa va affinato"

"Oggi è il solito scambio di pareri, di informazioni tra le squadre, gli allenatori e gli arbitri - aggiunge Simonelli, entrando all'incontro nella sede dell'IBC di Lissone (Monza) tra club e arbitri -. Abbiamo già fatto un incontro online, adesso lo facciamo fisico. Lo scopo è sempre quello che ci siamo detti, avere uniformità di giudizio e chiarezza sulle regole".