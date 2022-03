Anche il Milan potrebbe avere la quarta maglia nella Serie A 2021/22

L'INDISCREZIONE

Puma in collaborazione con Nemen potrebbero presentare la nuova divisa per la squadra rossonera

C'erano una volta la maglia da casa e da trasferta, da utilizzare seguendo fedelmente quanto consegnato per via ufficiale. Negli ultimi anni però il marketing ha avuto il sopravvento prima con le terze divise, poi allargandosi sempre di più in un mix di magliette stravaganti e coraggiose. Dopo il Napoli, anche il Milan potrebbe avere la quarta maglia per la Serie A 2021/22 e l'indiscrezione arriva dal sito footyheadlines.com. Il Milan pensa alla quarta maglia Footyheadlines

Un look che, se confermato, sarà completamente nuovo per il Milan contro ogni tradizione, combinando le iconiche strisce verticali rossonere con il bianco tipico della seconda maglia, a scomparsa in un gioco di immagini tra parte bassa della maglia e pantaloncini.

Una scelta destinata a far discutere.

