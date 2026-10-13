Anche Cardinale ha perso la pazienza: da Ramos al mercato, tutti i guai del nuovo Milan

Nel giorno della marmotta di Milanello tutto si replica identico a se stesso. Mercato sbagliato, direttori sportivi che vanno e che vengono, allenatori poco incisivi e rosa altamente incompleta. Se il problema fosse solo trovare un colpevole sarebbe di facile risoluzione, ma gli ultimi anni raccontano altro, raccontano di errori che si sommano e di decisioni che rimangiano in un amen, di risultati che non arrivano e di investimenti che non producono il profitto immaginato. Pensiamo a Gonçalo Ramos, l'acquisto più oneroso della lunga storia rossonera. Avrebbe dovuto cambiare il volto al Milan e invece, dopo sei giornate, è già in cima alla lista degli imputati. E allora è chiaro che anche Gerry Cardinale cominci a non digerire più questo lento scivolare nella mediocrità. Da Reggio Emilia, dopo il pareggio con il Sassuolo, il numero uno del club è venuto via abbacchiato se non proprio furioso. E ha chiesto a tutti, com'è logico che sia, un pronto e deciso cambio di rotta. Già, ma come?