L'ex Inter Sommer torna a San Siro: "Mi ha fatto un effetto strano"

"È speciale per me essere qui, nello stadio in cui ho giocato negli ultimi tre anni con tanti ricordi belli. Quando sono entrato mi ha fatto un po' strano, ma sarà bello incontrare tanti miei ex compagni": lo dice Yann Sommer, portiere del Bruges e avversario domani in Champions League dell'Inter e grande ex della sfida, avendo difeso per tre anni la porta nerazzurra. Lo dice nella conferenza stampa organizzata alla vigilia della partita. "L'Inter è un top club, una squadra molto forte, domani sarà favorita perché ha più esperienza, ma il calcio è così: sappiamo di avere una buona squadra, giocatori giovani che possono fare bene. Dobbiamo essere coraggiosi e fare del nostro meglio, sarà una gara interessante", assicura Sommer.