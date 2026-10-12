Atalanta, Sarri: "Il 4-2-3-1 positivo, buona alternativa ma aumentano i rischi"

"Il 4-2-3-1 è talmente definitivo che abbiamo chiuso l'ultima mezzora col 4-3-3. E' un'alternativa studiata già prima della sosta: è stato bello finché gli altri non hanno riaperto la partita. La riproporremo". Maurizio Sarri promuove a metà il sistema di gioco adottato dall'inizio per la prima volta dall'Atalanta nel 3-1 al Venezia: "L'abbiamo usato in corsa, finora, l'intento era di diventare più pericolosi. Ma è da calibrare, perché si prendono anche più rischi". rimarca il tecnico. "Il primo tempo è stato di alto livello, di gran ritmo e con tante palle gol, ma abbiamo subìto gol in un momento favorevole della partita. Non so se per le Nazionali o cos'altro, ma ma abbiamo pagato fisicamente e mentalmente nel secondo tempo. Il Venezia ci ha creato problemi, la sua classifica è bugiarda", sottolinea il tecnico nerazzurro. "Siamo stati sporchi nelle uscite nella ripresa, quando non siamo più andati a prenderli alti, lasciando la supremazia al Venezia, ma quando abbiamo preso palla potevamo andare comunque in porta quattro o cinque volte - l'analisi -. Lo spirito di sacrificio l'ho visto, ma i trenta-quaranta minuti ottimi di oggi, se portati a una settantina, ci renderebbero un problema per tutti". Sui singoli, tra l'espulsione e i due infortuni: "Rowe dopo un'ora s'è assentato facendo una fase difensiva bassa e blanda, Elmas non ha fatto apposta a entrare a piede a martello sul polpaccio, ho rivisto le immagini. La moviola non c'entra col calcio vero. Poteva fare comunque a meno di entrare in maniera sconsiderata sul 3-1 al novantesimo - continua Sarri -. Bellanova ha un dolore a un gluteo, sono più preoccupato per il flessore di Scalvini". Premiata da una doppietta la scelta sulla prima punta: "Il differenziale di minutaggio tra Krstovic e Scamacca è veramente minimo, stasera mi serviva più profondità visto che il Venezia dietro fa l'uno contro uno. Ha anche portato pressione". Infine, su Kessie che ha aperto il punteggio: "Kessie è un ragazzo umile ma di grande personalità".