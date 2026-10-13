Runjaic: "Udinese punita ancora una volta da un grave errore"

13 Ott 2026 - 00:04
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A Torino per l'Udinese è arrivata la quarta sconfitta consecutiva: "Come contro il Cagliari la perdiamo per un grande errore nostro, è anche responsabilità mia - commenta Kosta Runjaic - ma io sono sempre ottimista, anche nella vita: dobbiamo superare il momento incoraggiandoci a vicenda". Il tecnico dei friulani sottolinea gli aspetti positivi: "Solet è tornato e ha dimostrato la sua importanza, Ekkelenkamp si è confermato con ottimi numeri in fase realizzativa e adesso aspettiamo il rientro di tanti giocatori fondamentali" conclude in conferenza stampa.

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