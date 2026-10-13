Torino, Abate: "Vittoria meritata, tre punti importanti"

"La vittoria è meritata: abbiamo conquistato tre punti importanti, sono felice per i ragazzi perché meritavano questa gioia e per il pubblico": così il tecnico del Torino, Ignazio Abate, dopo il successo per 2-1 contro l'Udinese. "Giocare qui è bello e importante, è una piazza particolare e serve far scattare la magia con i nostri tifosi - aggiunge in conferenza stampa - e i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo per riuscire a conquistare i tre punti". Simeone è rimasto ancora a digiuno: "Ma per me è stato il migliore in campo, ha giocato da vero leader e la ruota girerà anche per lui" dice l'allenatore sul Cholito.