Ancelotti: "Maldini rappresenta il Milan, un errore mandarlo via. Ranieri? Dubito che smetta"

A Roma intanto, c'è chi caldeggia proprio il nome di Ancelotti per la prossima stagione quando Ranieri dovrebbe lasciare la panchina: "Ho ricordi bellissimi in giallorosso, quello che sarà il mio futuro non lo so. Per adesso sto bene al Real Madrid, ho un contratto e non posso fare l’allenatore tutta la vita. Ranieri è una grande tecnico, uno stratega e legge bene l’ambiente. Non è una sorpresa il bene che sta facendo. Io ho dei dubbi che lui smetta".