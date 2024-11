Altalena Milan, i singoli non bastano più a Fonseca: Theo Hernandez è l'anima fragile del Diavolo

Dal sogno del Bernabeu alla turbolenta notte dell'Unipol Domus il passo è stato breve. La montagna russa su cui il Milan di Fonseca viaggia da inizio stagione ha toccato una nuova vetta a Madrid, salvo poi scivolare velocemente verso la realtà in Sardegna in una serata che non si è rivelata da incubo solo per la ritrovata vena realizzativa di Rafael Leao. Ma se il Diavolo in Sardegna è stato in balia della formazione di Nicola per buona parte del match e al netto di un potenziale offensivo efficace, segno di continuità con il passato più o meno recente, a far discutere è stata ancora la fragilità difensiva che non ha consentito ai rossoneri di tornare a casa con tanti gol quanti punti.