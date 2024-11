Milan, Fonseca: "Un passo indietro, se vogliamo vincere non possiamo prendere gol così. Leao sta tornando"

Niente settimana perfetta per Paulo Fonseca, che si deve accontentare di un pareggio col Cagliari dopo l'impresa in casa del Real Madrid in Champions. Al 90' è tanta la delusione del tecnico portoghese che non si nasconde: "Il nostro problema è stata la difesa, troppe le difficoltà sui cross del Cagliari - ha esordito davanti le telecamere -. E abbiamo vinto pochissimi duelli di testa, solo il 69%: così è difficile vincere una partita. Un passo indietro? Sì. Davanti abbiamo fatto cose buone, con tre gol non possiamo non vincere partite. Non possiamo prendere gol così". D'altronde Fonseca lo aveva detto: è più difficile battere il Cagliari che superare il Real Madrid.