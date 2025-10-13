Logo SportMediaset
Calcio

Il comunicato della Lazio: "Mai arrivate offerte per comprare la società"

13 Ott 2025 - 09:54
© Getty Images

© Getty Images

"Non è mai pervenuta alcuna offerta, manifestazione di interesse o proposta formale o informale da parte di fondi qatarioti o di qualsivoglia altro soggetto, né in Italia né all'estero". Così la Lazio, in una nota ufficiale, ribadisce ancora una volta che non sono in atto trattative con fondi stranieri per l'acquisizione di quote della società. "Tali informazioni sono totalmente false, prive di ogni fondamento e costruite con l'unico intento di destabilizzare la società, la tifoseria e il titolo quotato in Borsa - prosegue il comunicato - La Lazio e il suo azionista di maggioranza diffidano chiunque dal diffondere, rilanciare o avallare notizie inventate che possano arrecare danno alla reputazione della società e al suo regolare andamento borsistico" si legge ancora nella nota ribadendo come siano in corso "segnalazioni alle competenti autorità finanziarie e alle autorità giudiziarie per individuare la provenienza e la responsabilità di tali condotte, potenzialmente lesive della trasparenza dei mercati e dell'immagine della Lazio" che, conclude la società, "continuerà a operare con la consueta serietà, solidità e trasparenza, perseguendo i propri obiettivi sportivi e societari nel pieno rispetto delle normative vigenti e dei propri azionisti, senza alcuna necessità di ristrutturazione, ma in un percorso di crescita e sviluppo volto ad affrontare con forza e visione le sfide future".

