Calcio

Virdis: "Bel momento per gli attaccanti,Esposito grande sorpresa"

13 Ott 2025 - 10:09
© Getty Images

© Getty Images

"È un momento propizio per gli attaccanti, dobbiamo approfittarne. Francesco Pio Esposito è una bellissima novità, una sorpresa. Ora Gattuso ha molta possibilità di scelta in attacco, speriamo possa arrivare anche negli altri ruoli". Pietro Paolo Virdis, ex attaccante di Milan e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, parla della ritrovata capacità offensiva della Nazionale che insegue la qualificazione ai mondiali 2026. "Siamo un po' in difficoltà in diversi ruoli - ha aggiunto Virdis - I talenti non nascono più come una volta. Facciamo fatica a creare situazioni favorevoli per i ragazzi. Non so dire bene il motivo, forse è un periodo così. Speriamo finisca presto". Un passaggio anche sulle chance scudetto del Milan: "Credo abbia delle possibilità, le prime giornate lo fanno pensare. C'è una crescita, l'inserimento di qualche giocatore ha dato delle maggiori certezze. In più non ha lo stressante impegno di coppa in mezzo alla settimana e potrà concentrarsi su una sola competizione. Il Milan ha delle chance. Anche la Juve sta migliorando, sta acquisendo sicurezza in alcuni giocatori. Mi auguro possa giocarsela fino alla fine, il campionato diventerebbe molto interessante". Dubbi invece su Milan-Como in Australia: "Davvero strana questa trasferta. Sarebbe bello che tutto rimanesse nei nostri confini". 

