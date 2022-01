Algeria eliminata dalla Coppa d'Africa: Bennacer può esserci con la Juve

L'Algeria, sconfitta 3-1 dalla Costa d'Avorio (a segno anche Kessie per gli ivoriani), esce ai gironi della Coppa d'Africa da campione in carica. La sorpresa della competizione, dato che si parla di una delle nazionali favorite, è una buona notizia per Pioli visto che Bennacer rientrerà nelle prossime ore dal Camerun e, se il tampone non darà brutte sorprese, potrà essere a disposizione per la partitissima di domenica sera a San Siro con la Juventus.