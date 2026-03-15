Girona, la nuova mascotte è già una star: anche gli avversari la adorano VIDEO

Nelle ultime settimane sono diventati virali in Spagna e non solo i video e le foto di Canya, la nuova mascotte del FC Girona, che fa del club della Liga il primo al mondo ad aver adottato un’iniziativa pet-friendly. Canya è infatti una labrador retriever di quattro anni, “addestrata per stare con bambini, anziani e abituata alle grandi folle. Molto tranquilla e socievole, soprattutto con i più piccoli”, come si legge nel sito ufficiale del Girona e assiste dalla panchina alle partite della squadra per dare sostegno emotivo ai calciatori durante i match. La cagnolina è diventata subito famosa sul web, tutti l’adorano compresi gli avversari, che appena possono corrono a coccolarla.