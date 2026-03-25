Leao, nuovo mistero social con la foto dell'aereo: dove si trovava e l'obiettivo per Napoli-Milan

25 Mar 2026 - 23:02
© sportmediaset

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Le nuvole e il cielo, immortalate direttamente da un finestrino dell'aereo. Questo il quadretto pubblicato mercoledì sera nelle stories di Instagram da Rafa Leao, un nuovo "mistero" in coda a giorni di discussione sulle sue condizioni fisiche e all'assenza in Milan-Torino, che poi ha portato alla rinuncia alla convocazione con il Portogallo

Come decifrare quell'immagine? Una vacanza lontano da Milano o all'estero? No, Leao è stato fuori dall'Italia ma autorizzato dal club per curare l'infiammazione al pube che non gli sta permettendo di esprimersi al meglio. Nessuna vacanza, anche perché non ha avuto giorni liberi dal Milan.

Il numero 10 rossonero è stato visitato da uno specialista per provare ad anticipare i tempi del rientro e giocare la sfida in casa del Napoli, decisiva per il duello relativo al secondo posto e, chissà, magari per riavvicinare anche la capolista Inter. 

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