Milan, chiesa l'archiviazione nell'inchiesta per la cessione del club
Svolta nell'inchiesta sulla proprietà del Milan: la Procura di Milano chiede l'archiviazione. Emerge il legame tra Elliott e RedBird: ecco tutti i dettagli.
Il lungo braccio di ferro giudiziario sulla proprietà del Milan sembra essere arrivato ai titoli di coda. La Procura di Milano ha infatti richiesto l'archiviazione dell'inchiesta che, dalla primavera del 2024, cercava di far luce sul passaggio del club dal fondo Elliott a RedBird. Se da un lato l'atto dei magistrati mette un punto fermo sulle accuse mosse dall'ex socio di minoranza Blue Skye, dall'altro svela un retroscena finora rimasto nell'ombra: nelle dieci pagine firmate dai pm emerge come Elliott manterrebbe una partecipazione diretta del 5% nelle quote rossonere, un legame destinato a restare saldo anche dopo l'estinzione del celebre vendor loan. Una circostanza, questa, confermata dalle chat acquisite durante le indagini. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.