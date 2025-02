Milan, Gimenez: "Ho scelto il 7 di Sheva. Se segno al Feyenoord non esulto"

Il nuovo centravanti del Milan, Santiago Gimenez ha parlato prima della sfida di Champions League proprio contro il Feyenoord, la sua ex squadra da pochi giorni: "Vivrò la sfida in maniera molto intensa ed emozionata, per me i sentimenti vengono prima di tutto. Dovessi segnare non esulterei perché è un club che rispetto molto e mi ha dato tantissimo". L'attaccante messicano ha parlato anche dei primi giorni da milanista: "Ho scelto il numero 7 per Shevchenko, una leggenda del club. So che pesa tanto, ma è una sfida che mi piace. Sognavo di giocare qui".