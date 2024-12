Matteo Gabbia ha parlato del momento delicato del Milan dopo la vittoria sul Verona: "Non siamo contenti perché i risultati non stanno arrivando, ma nello spogliatoio c'è positività e l'ambiente è sano. La mentalità è giusta, una vittoria così sofferta su un campo difficile per noi è importante". La classifica piange ancora: "Abbiamo l'obbligo di sistemarla provandoci in tutti i modi, vogliamo fare di più e stiamo cercando di farlo con il lavoro quotidiano".