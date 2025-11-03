Milan-Como, Simonelli: "Capisco i tifosi, ma sarebbe motivo di orgoglio"

Ezio Maria Simonelli è intervenuto in conferenza stampa in occasione dell'assemblea odierna della Lega Calcio, esprimendosi anche sulla polemica legata a Milan-Como, in programma a Perth (Australia): "Capisco i tifosi di Milan e Como perché non deve essere piacevole essere impossibilitati ad assistere a questa partita. Pensiamo, però, anche al fatto che per il nostro campionato sarebbe motivo d'orgoglio, la Lega Calcio italiana sarebbe la prima a proporre un match all'estero, ne parlerebbero tutti i media mondiali".