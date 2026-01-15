Como-Milan, Allegri e il guerriero Fullkrug: "Convocato perché ha carattere e ci tiene molto"

© italyphotopress
La sorpresa relativa al Milan, prima del recupero sul campo del Como, riguarda Niclas Fullkrug e il recupero lampo dall'infrazione alla falange di un dito del piede.
Nonostante l'infortunio di inizio settimana, l'attaccante tedesco ha infatti stretto i denti ed è stato convocato per la partita del Sinigaglia da Max Allegri, che ne ha parlato così, a Dazn, a pochi minuti dal fischio d'inizio: “Fullkrug si è reso subito disponibile, ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato quindi l’ho portato dietro. A dimostrazione che è un giocatore caratteriale e ci tiene molto, è molto importante per noi”.
Per quanto riguarda la partita, al Milan servono punti per non far scappare l'Inter che ha allungato dopo la vittoria sul Lecce. Ma Allegri sottolinea che il primo obiettivo è la qualificazione alla prossima Champions League: “La classifica ora conta, abbiamo fatto 40 punti ma dobbiamo farne altrettanti per rientrare tra le prime 4 e rimanere attaccati a quello che è il treno di testa. Stasera è una partita complicata, il Como ha caratteristiche ben precise: un ottimo possesso palla e subisce pochi gol. Ci vorrà un aspetto tecnico molto pulito e preciso”.
Infine, occhio alle caratteristiche di un Como ambizioso e pericoloso: “Non solo Leao, ci vogliono gli inserimenti da dietro e dalle seconde linee. Bisogna essere molto bravi a scappare da quella pressione quando ti riaggrediscono”.