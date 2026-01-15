Como-Milan, Allegri e il guerriero Fullkrug: "Convocato perché ha carattere e ci tiene molto"

Nonostante l'infortunio di inizio settimana, l'attaccante tedesco ha infatti stretto i denti ed è stato convocato per la partita del Sinigaglia da Max Allegri, che ne ha parlato così, a Dazn, a pochi minuti dal fischio d'inizio: “Fullkrug si è reso subito disponibile, ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato quindi l’ho portato dietro. A dimostrazione che è un giocatore caratteriale e ci tiene molto, è molto importante per noi”.