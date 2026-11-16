Milan, chi gioca col Frosinone se non c'è Maignan: lo scenario

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In casa Milan c'è apprensione per le condizioni di Mike Maignan. Il portiere ha accusato un problema all'anca mentre era in campo con la Francia: nelle prossime ore verranno svolti gli esami di rito per capire la reale entità del problema. Nel caso non dovesse farcela per sfida col Frosinone in programma domenica, ecco che al suo posto giocherebbe Lorenzo Torriani.
Per il 21enne si tratterebbe dell'esordio assoluto in Serie A. In questa stagione il classe 20005 ha totalizzato due presenze in Europa League contro Bournemouth (è entrato a gara in corsa dopo il rosso rifilato a Maignan) e Ferencvaros. Contro gli ungheresi ha commesso l'errore che è costato il vantaggio degli ungheresi, poi vittoriosi per 2-0 a San Siro.