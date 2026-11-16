Milan, chi gioca col Frosinone se non c'è Maignan: lo scenario

Per il 21enne si tratterebbe dell'esordio assoluto in Serie A. In questa stagione il classe 20005 ha totalizzato due presenze in Europa League contro Bournemouth (è entrato a gara in corsa dopo il rosso rifilato a Maignan) e Ferencvaros. Contro gli ungheresi ha commesso l'errore che è costato il vantaggio degli ungheresi, poi vittoriosi per 2-0 a San Siro.

