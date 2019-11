Milan, As: dura accusa a Theo Hernandez

E' una questione di punti di vista e, forse, di conti da regolare. Mentre in Italia Theo Hernandez è di fatto considerato l'unica nota positiva del Milan di questa prima parte di stagione, in Spagna evidentemente non lo vedono con gli stessi occhi e lo accusano apertamente di non essere all'altezza della situazione. Fatto sta che As, noto quotidiano spagnolo molto vicino al Real Madrid, si è preso la briga di analizzare a modo suo la rete decisiva segnata da Correa domenica sera a San Siro e di imputare al terzino francese la colpa della sconfitta milanista. Perché? Perché dopo aver concluso un'azione offensiva, Theo non sarebbe tempestivamente rientrato in difesa.